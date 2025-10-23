Агентство аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства объявило тендер на закупку инсенераторного оборудования для утилизации животных. По данным платформы для госзакупок, оборудование предназначено для Центра здоровья животных и ветеринарных служб.

Согласно информации, размещённой на портале, ориентировочная стоимость контракта составляет 83 300 манатов. Заявки на участие принимаются до 17 ноября 2025 года.

Оборудование должно обеспечивать утилизацию животных с помощью термического сжигания и отвечать ряду технических параметров.

Например, известно, что загрузочная камера должна вмещать 350–400 кг и объёмом 0,68–0,8 м³. При производительности в 45–70 кг/час, температуру горения составит 700–850°C. Общий вес оборудования составляет до 4800 кг. Инсенератор будет установлен на прицепе с грузоподъёмностью не менее 2500 кг и оборудован системой автоматического контроля, электрическим освещением, тормозной системой и генератором.