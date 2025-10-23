Министерство здравоохранения Азербайджана опровергло заявление о факте заболевания ящуром в Азербайджане. По данным министерства, информация, распространяемая в социальных сетях, о заражении ящуром студентки Бакинского филиала Анатолийского университета Эльнары Газиевой, не соответствует действительности.

«Доводим до сведения, что в Азербайджане на протяжении последних 30 лет случаи заражения ящуром среди граждан не зарегистрированы. В настоящее время на территории страны не выявлено ни одного случая заболевания или заражения людей данным вирусом. Призываем общество доверять только информации, предоставленной официальными источниками. В то же время обращаемся к представителям медиа с просьбой публиковать только официально подтверждённые сведения, чтобы не вызывать необоснованное беспокойство среди населения», — говорится в обращении Минздрава.