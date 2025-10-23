Опубликованы результаты мониторингов, проведённых в связи с незаконным забоем животных.

Как сообщает Агентство продовольственной безопасности (АБПА), цель мероприятий — предотвратить случаи забоя животных в антисанитарных условиях, на улицах и обочинах дорог, а также в местах, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам.

С начала этого года по 22 октября мониторинг был проведён в 4652 магазинах по забою животных и продаже мяса по всей стране.

В результате в отношении 698 объектов были приняты административные меры, 65 незаконно установленных установок для забоя животных демонтированы (в том числе 11 — повторно), в 1244 случаях мясо хранилось без холодильников (в 453 из них холодильников вовсе не было),

в 1277 случаях мясо продавалось без ветеринарных документов.

По итогам проверок были выданы обязательные предписания для устранения нарушений.