Председателю муниципалитета Дашкесана Этибару Алиеву запрещён выезд из страны.

По данным Qaynarinfo, муниципалитет имеет налоговую задолженность перед 12-м территориальным налоговым управлением Государственной налоговой службы при Министерстве экономики в размере 34393,54 маната.

Управление подало в суд в связи с неуплатой задолженности.

Этибар Алиев заявил в суде, что задолженность, которую в настоящее время требуют погасить, возникла до него. 5 муниципалитетов, ранее действовавших раздельно, были объединены в городской муниципалитет. Долги этих муниципалитетов также были переданы городскому муниципалитету. В настоящее время запрашиваемая задолженность составляет 34393,54 маната.

Председатель отметил, что не может погасить задолженность сразу, но добавил, что будет производить выплаты по частям. По его словам, он покидает страну по мере необходимости. Поэтому он попросил учесть вышеизложенное при принятии решения и не налагать на него никаких ограничений.

Прошение не было принято во внимание, и решением суда право Этибара Алиева на выезд из страны было временно ограничено.