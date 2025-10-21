В Тегеране прошла встреча по координации мобильных сетей между Азербайджаном и Ираном.

Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и транспорта (МЦРТ) Азербайджана.

По информации, в ходе встречи со стороны Азербайджана участвовали специалисты Министерства, Агентства информационных и коммуникационных технологий, Государственного управления радиочастот и мобильных операторов.

На встрече подробно обсуждались вопросы регулирования существующих и перспективных мобильных сетей на приграничных территориях Азербайджана и Ирана, а также были достигнуты необходимые технические соглашения.

Кроме того, были рассмотрены работы по телевизионным и FM-радиопередачам, освобождению частот 700/800 МГц в рамках соглашений, достигнутых в Баку 10–12 июня 2025 года.

Было принято решение продолжать сотрудничество по указанным вопросам.