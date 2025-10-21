Сектор фармацевтики столкнулся с вызовами, необходимостью усиления контроля над производством лекарств, борьбой с нелегальной фармацевтикой, кадровым обеспечением регионов и т.д. Об этом заявил председатель Клуба фармацевтов Азербайжана Шовги Буниятов на открытии шестой ежегодной конференции, посвященной Дню фармацевтики.

Решение этих проблем требует усилий не только государства и неправительственных организаций, но и самих фармацевтов. Буниятов отметил, что в стране сфера самообеспечения лекарствами остается слабой: так было во время пандемии, войны, так и сегодня. Необходимо развивать данную сферу. В этом направлении в настоящее время ведется работа на производственных предприятиях на территориии Пираллахинскоо промышленного парка.