Известный в прошлом английский футболист Пол Гаскойн убежден, что не сумеет завязать с алкоголем.

«Джимми Гривз бросил пить, но это Джимми Гривз. Я не Джимми Гривз и не Джордж Бест. Я не напиваюсь потому, что ненавижу маму с папой или публику. Дело не в этом. Я делаю это просто так.

Может, потом пожалею. Но я не думаю о вчера, не думаю о завтра. Я думаю только о сегодняшнем дне и живу сегодняшним днем», — приводит The Mirror слова бывшего полузащитника сборной Англии.

«Я не изменился, я не могу измениться, я не знаю даже, как это сделать. Я, наверное, умру Газзой. Но мне нечего скрывать. Сейчас вся страна знает, что я натворил.

Я пил, потому что хотел пить, а потом жалел о последствиях. Теперь, если срываюсь, не ухожу в запой на недели, как раньше.

Оглядываясь назад, думаю, я, наверное, причинял сильную боль родителям. Но об этом не думаешь. Больше всего ты ранишь самого себя», — отметил он.