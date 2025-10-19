В Джалилабадском районе на участке старой трассы Алят-Астара, проходящем через город Гёйтепе, произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает АПА.

Автомобиль ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой марки Mercedes.

Согласно информации TƏBİB, в результате происшествия пострадали 6 человек (две женщины, четверо мужчин). Уточняется, что у пострадавших были диагностированы множественные травмы и переломы в различных областях тела.

Из них мужчина 1965 г.р., состояние которого признали удовлетворительным, был выписан домой для амбулаторного лечения. Лечение остальных 5 человек продолжается в хирургическом отделении, их состояние оценивается как стабильное.

По факту происшествия ведется расследование.