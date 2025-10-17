Жильцы домов по адресу Генерал Шыхлинский в Хатаинском районе Баку жалуются на нашествие насекомых. Как сообщает Общественное телевидение, по словам жителей, вредители заполонили дворы и подъезды, а теперь проникают даже в квартиры через окна.

Несмотря на многочисленные обращения в различные структуры и жилищно-эксплуатационные участки, ситуация не меняется уже более трёх месяцев.

В Бакинском городском объединении озеленения сообщили, что обращений с данного адреса к ним не поступало. В ближайшее время специалисты проведут осмотр территории и проведут дезинсекцию. Также отмечено, что проблема носит сезонный характер.