Азербайджанское агентство инноваций и цифрового развития (İRİA), входящее в состав Министерства цифрового развития и транспорта, в рамках программы технического сотрудничества с МАГАТЭ реализует национальный проект AZB1004 под названием «Расширение возможностей национальной лаборатории по мониторингу и экспертизе ядерных и радиоактивных материалов в Азербайджане».

Об этом АПА сообщили в Агентстве.

В соответствии с планом проекта, в настоящее время планируется поставка и обучение по эксплуатации дронов, оснащённых гамма-спектрометром MS-100 с лёгким CsI-детектором для измерения и картографирования радиации в режиме реального времени на малой высоте.

Департамент ядерных исследований Агентства будет использовать эти дроны для радиологического поиска на освобожденных территориях, которые еще не полностью очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, с целью оценки ядерной и радиационной безопасности.

Данное оборудование ускорит поиск бесхозных радиоактивных источников и радиоактивных отходов на освобожденных территориях, а также позволит внедрять инновационные цифровые решения в радиологические и радиоэкологические исследования.

Одновременно будет сформирована радиологическая поисковая система, которая позволит быстро и эффективно оценивать радиационную безопасность в необследованных районах, снижая риски для персонала.