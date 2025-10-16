Бывшему дипломату Рамизу Велиеву, задержанному Службой государственной безопасности (СГБ), вынесен приговор.

На судебном процессе в Наримановском районном суде он был приговорен к 5 годам лишения свободы, передает Report.

Ему также запретили занимать определенные должности сроком на 2 года.

Рамиз Велиев, бывший дипломат, работавший советником в посольстве Азербайджана в Египте, был задержан 8 декабря 2024 года в результате оперативных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности. Ему предъявлено обвинение по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.