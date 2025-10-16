В Азербайджан экстрадирован мужчина, объявленный в международный розыск Национальным центральным бюро Интерпола в Азербайджане.

Как сообщает Министерство юстиции, гражданин Российской Федерации Сергей Сергеев был объявлен в международный розыск за участие в организованной группе, занимавшейся незаконными переводами крупных сумм денежных средств (криптовалюты) из Азербайджана за границу и обратно, а также легализацией значительного имущества, полученного преступным путем (статьи 193-1.3.1, 193-1.3.2 и 206-1.3 Уголовного кодекса).

Местонахождение Сергея Сергеева было установлено в Объединённых Арабских Эмиратах, где он был задержан.

В соответствии с двусторонним соглашением о экстрадиции между Азербайджаном и ОАЭ Министерство юстиции направило соответствующий запрос и необходимые документы, провело эффективные переговоры. В результате была достигнута договорённость о передаче подозреваемого в Азербайджан. Сергей Сергеев доставлен в страну и помещён в следственный изолятор.