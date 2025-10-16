Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял исполнительного директора программы Организации Объединенных Наций по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудию Россбах.

В ходе беседы была затронута значимость участия гостя в III Азербайджанском национальном градостроительном форуме, проходящем в городе Ханкенди.

Анаклаудия Россбах отметила высокий уровень организации форума и подчеркнула, что на мероприятии состоялись очень актуальные дискуссии по вопросам городского планирования.

С удовлетворением было отмечено, что в рамках партнерства Азербайджан-UN-Habitat в нашей стране уже проведено несколько национальных форумов по градостроительству.

Была затронута тематика широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работ, проводимых в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана, а также сообщено, что при строительстве наших городов и сел на освобожденных территориях применяется новая современная модель градостроительства.

Гостья выразила благодарность Азербайджану за добровольный финансовый вклад в Программу UN-Habitat и поддержку её деятельности. Она подчеркнула, что COP-29 успешно прошел в нашей стране, и с удовлетворением отметила, что на этом мероприятии были объединены вопросы климата и урбанизации, а также инициативы Азербайджана в этом направлении.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с подготовкой к 13-й сессии Всемирного форума городов – одному из самых престижных мероприятий ООН, которое состоится в нашей стране в 2026 году. Была выражена уверенность, что, как и другие престижные международные мероприятия, оно пройдет на высоком уровне.

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с Программой UN-Habitat.