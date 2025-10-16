В Азербайджане действует организованная группа, завлекающая женщин предложениями заработать на суррогатном материнстве. Как сообщает Minval, в закрытых сообществах и на страницах соцсетей публикуются анонимные объявления. Женщинам предлагают выносить ребёнка за 18 тысяч долларов. Заинтересованные приглашаются к дальнейшему общению в директе, где посредники обещают объяснить все детали сделки.

Автор постов отмечает, что никакого обмана нет. Там же указывается, чтобы стать суррогатной матерью, женщине придется на время покинуть пределы Азербайджана. Вся процедура по зачатию, вынашиванию и сами роды осуществляются в Тбилиси. Суррогатной матери, выносившей чужого ребенка, обещают выплатить полагающуюся ей сумму после 35-ой недели беременности, то есть, когда риски родить мертвый плод минимальны.

Корреспонденту Minval, представившейся очередной клиенткой, удалось связаться по телефону с представителем группы в Грузии, занимающейся привлечением сурматерей из Азербайджана. На звонок ответила женщина, хорошо говорившая на азербайджанском языке. Собеседница тут же стала объяснять условия сотрудничества. В процессе беседы стало ясно, что женщин из Азербайджана привозят несколько человек, а управляет всем этим процессом куратор. Они отдают предпочтение работе с молодыми женщинами в возрасте до 30 лет, у которых наиболее высока вероятность забеременеть при подсаживании плода. Как пояснила собеседница, женщина, пожелавшая стать сурмамой, должна отправиться в Грузию и затем всю беременность провести там, пока не родится ребенок. Выезжать за пределы Грузии беременной категорически запрещается. При этом организаторы обещают взять на себя все расходы по оплате съемного жилья и медицинскому обследованию.

«До подсаживания плода мы предоставляем питание, а уже после продукты покупаются за ваш счет. Все остальное, то есть аренда съемного жилья, вроде хостела, обычно по четыре-пять девочек остаются вместе, затем расходы на поездку в больницу, покупку лекарств, коммунальные, интернет — все оплачивается компанией», — сказали корреспонденту по телефону.

Журналист полюбопытствовал также о том, возможны ли казусы, например, если семья в дальнейшем откажется забирать ребенка. Однако там заверили, что никто не пойдет на это, поскольку перед процедурой биологические родители перечисляют врачам около 150 тыс. долларов. Такую сумму никто не захочет терять.

Личность тех, кто обращается за услугами сурматерей, неизвестна, о них нет никакой информации. Ею владеют только организаторы этой авантюры. Вся процедура носит конфиденциальный характер.

Ответ на вопрос, почему услугами сурматерей пользуются в Грузии, а не в самом Азербайджане, очень прост. Дело в том, что в Азербайджане нет закона, который регулировал бы суррогатное материнство. Хотя в Семейном кодексе фигурирует термин «суррогатная мать», конкретных норм нет и эти отношения у нас не развиты. Отметим, что в действующих «Правилах государственной регистрации актов гражданского состояния» Кабмина № 145 от 31 октября 2003 года имеется пункт (2.8.4), допускающий регистрацию детей, рожденных с помощью ЭКО и суррогатной матери, при определённых условиях. В частности, биологические родители (если они состоят в браке и имеют нотариально заверенный договор с суррогатной матерью) могут быть зарегистрированы как родители ребенка. Однако нет цельного механизма регулирования процесса сурроргатного материнства.

В 2024 году в Азербайджане был подготовлен законопроект «О репродуктивном здоровье», который предполагает регулирование таких вопросов, как искусственное оплодотворение (ЭКО), донорство биоматериала и суррогатное материнство, но проект остался на стадии обсуждения. А вот в соседней Грузии, куда зовут будущих сурматерей, суррогатное материнство является легальным. При этом женщина не должна быть генетически связана с ребёнком. После того, как ребенок появится на свет, его передают биологическим родителям.

Процедура состоит из целого ряда этапов: медицинских, включающих тщательное обследование суррогатной мамы и биологических родителей, проведение программы экстракорпорального оплодотворения, ведение беременности и организацию родов; юридических, предполагающих подготовку и подписание договора, правовое сопровождение процедуры на всех ее этапах и оформление свидетельства о рождении малыша.

Суррогатное материнство, разрешено в Грузии, начиная с 1997 года, и регулируется на основании статьи 143 закона «О защите здоровья». В документе подчеркивается, что донор генетического материала и суррогатная мать не могут быть признаны родителями ребенка.

Между тем в начале текущего года в Грузии разгорелся настоящий скандал, связанный с нарушением прав сурматерей в Тбилиси. Тогда дело дошло до следствия. В нем фигурировало название компании Kinderly, задолжавшей до 75 тысяч лари родильному дому, где рожали суррогатные матери. Были случаи, когда дети, рожденные сурматерями, оставались в родильных домах в течение длительного времени. Также говорилось, что компания меняет доноров, не посоветовавшись с биологическими родителями, из-за чего те бросают ребенка, а суррогатные матери вынуждены делать аборты, лишаясь гонораров за свои услуги.

Также в СМИ отмечалось, что компания, нанимающая суррогатных матерей, перестала выплачивать за них аренду и поселила женщин в старом хостеле в одном из отдаленных районов Тбилиси. Суррогатных матерей нанимали из Китая, Таджикистана и других стран. Из обещанных 16 тысяч долларов, одна из них получила 3 500 долларов. Другой и вовсе не выплатили гонорар.

Компания Kinderly, работающая в сфере суррогатного материнства, была основана в Грузии в 2022 году. Компания с таким же названием также работает в Украине. У компании два владельца: гражданин Украины Руслан Тимошенко и гражданин Грузии Армен Меликян. Никто из них в последнее время не контактировал с суррогатными матерями. Учитывая вышеизложенное, не известно, как складывается судьба сурматерей из Азербайджана.

Даже при том, что суррогатное материнство в Грузии разрешено законом, сами сделки выглядят очень сомнительными, потому что не страхуют женщин от печальных последствий и не компенсируют в достаточной мере понесенный ими ущерб. А роды — это всегда ущерб для здоровья матери. К тому же, сама сумма выплаты при такой рискованной процедуре очень мизерная. Рождение ребенка — это всегда большой риск, как для матери, так и для малыша. Всегда может что-то пойти не так. В медицинской практике очень много случаев, когда даже самые опытные врачи не могли предотвратить смерть ребенка или матери при родах. Но тем не менее находятся азербайджанки, которые соглашаются на эту авантюру даже ради таких небольших денег.