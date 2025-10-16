Экс-глава Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, обвиняемый в совершении тяжких преступлений, отказался от услуг частного адвоката и воспользовался защитником, предоставленным государством.

Интересы Мехтиева будет представлять руководитель адвокатской конторы №3 Заур Абыев, который по государственному назначению примет участие в его допросе по уголовному делу, расследуемому Главным следственным управлением Службы государственной безопасности (СГБ).

Напомним, Рамизу Мехтиеву предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса. Решением Сабаильского районного суда в качестве меры пресечения ему избран домашний арест сроком на четыре месяца.