В освобождённых территориях процесс восстановления ведётся на основе единого генерального плана.

Как сообщает Minval Politika, об этом заявил специальный представитель президента по Агдамскому, Физулинскому и Ходжавендскому районам Эмин Гусейнов, выступая на III Форуме национального градостроительства Азербайджана, проходящем в Ханкенди.

Он отметил, что работы по восстановлению и реконструкции на освобождённых территориях осуществляются в соответствии с концепцией единого генерального плана: «Быть свидетелем процессов, происходящих за последние пять лет, и участвовать в восстановлении Карабаха — это большая гордость».

По словам Эмина Гусейнова, территория в 2,7 тыс. квадратных километров, охватывающая Агдамский, Физулинский и Ходжавендский районы, является самой активно восстанавливаемой частью из 13,6 тыс. квадратных километров освобождённых земель.

Он отметил, что процесс восстановления состоит из пяти этапов — генеральное планирование, разминирование, создание инфраструктуры, строительство социально-экономических объектов и «Большое возвращение»: «Все шаги реализуются параллельно. Основной принцип — равномерность развития территорий: во всех регионах применяется единая концепция».

Специальный представитель подчеркнул, что Агдам станет крупнейшим городом среди освобождённых территорий и четвёртым по величине городом Азербайджана. Планируется, что здесь будут проживать 100 тысяч человек, а в Физули — 50 тысяч: «Генеральные планы обоих городов разработаны при участии международных экспертов и охватывают период до 2040 года».