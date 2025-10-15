14 октября в Азербайджанском культурном центре в Берлине открылась международная художественная выставка МАМА «Мать-природа». В открытии выставки приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Выступая на церемонии открытия выставки, организованной совместно Фондом Гейдара Алиева, Общественным объединением IDEA и посольством Азербайджана в Германии, Лейла Алиева подчеркнула, что на выставке МАМА «Мать-природа» представлены работы 54 художников из 31 страны, и сказала, что эти работы являются выражением стремления искусства преодолевать границы и беречь природу.

Выразив благодарность организаторам выставки и художникам, присоединившимся к проекту, Лейла Алиева отметила, что проект стартовал в Баку, а затем был представлен в Бахрейне, Лондоне, Риме и Тбилиси. Выразив удовлетворение организацией выставки в одном из самых «зелёных» городов мира – Берлине, Лейла Алиева обратила внимание на последствия климатических проблем, подчеркнув, что разнообразные экосистемы Азербайджана не застрахованы от этих воздействий, отметив, что площадь Каспийского моря сокращается, а такие редкие виды, как каспийский тюлень и каспийский осётр, постепенно исчезают.

Лейла Алиева, заявив, что ко всем проектам Общественного объединения IDEA, которое она возглавляет, она подходит с творческим и позитивным настроем, отметила, что в целях охраны природы в Азербайджане и различных уголках мира посажено более миллиона деревьев, а также обратила внимание на работу, проделанную в рамках проекта «Одна капля» по защите редких видов животных, пропаганде важности охраны природы среди учащихся школ и вузов, а также водосбережению.

Лейла Алиева отметила, что в Берлине также открылась выставка талантливого азербайджанского скульптора Самира Качаева (1994-2016), ставшего шехидом в Апрельских боях, и сказала, что хотя его жизнь трагически оборвалась, его дух, творчество и любовь к Родине продолжают жить в его работах.

После выступлений Лейла Алиева, Арзу Алиева и участники ознакомились с работами, представленными на выставке.