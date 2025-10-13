В Шеки стая бродячих собак напала на жилой дом, растерзала двух овец и ранила ещё одну, сообщает Report. Инцидент произошёл на улице Салмана Мумтаза.

В Шекинской районной службе по болезням животных и ветеринарии сообщили, что в этом году в соответствии с эпизоотическим планом была проведена вакцинация бродячих собак против бешенства.

В исполнительной власти района отметили, что проблема бродячих собак находится в центре внимания. Жителей заверили, что животных должны изъять и поместить в приюты, чтобы избежать повторения подобных случаев.