Пакистан перевел войска в повышенную боеготовность на границе с Афганистаном после ожесточённых вооружённых столкновений, произошедших в конце прошлой недели в различных приграничных провинциях исламской республики.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на пакистанские силы безопасности, все переходы на границе длиной 2 600 км закрыты, а трансграничная торговля полностью приостановлена. «Все контрольно-пропускные пункты закрыты с субботы после неспровоцированных нападений со стороны Афганистана, — уточнили собеседники агентства. — 12 октября вечером произошло несколько перестрелок, но в целом ситуация оставалась спокойной».