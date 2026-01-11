В Сент-Луисе, штат Миссури, разыскивают «очень умных» и непредсказуемых верветских обезьян. Об этом сообщает телеканал NBC News.

Департамент здравоохранения штата подтвердил, что приматы находятся в парке О’Фаллон или в его окрестностях. Изначально сообщалось о четырех обезьянах, однако позднее ведомство заявило, что «в настоящее время не может подтвердить точное количество, а лишь то, что их больше одной».

По данным телеканала, неизвестно, когда животные пропали и откуда они взялись. 8 января в парк был направлен сотрудник департамента по уходу за животными, который пытался их найти, но безуспешно. На следующий день территорию патрулировали другие сотрудники, но обезьяны также не были обнаружены.

Отмечается, что владение экзотическими животными в Сент-Луисе запрещено городским постановлением.