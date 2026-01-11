У главы Чечни Рамзана Кадырова отказали почки. Об этом 11 января сообщил «Укринформ» со ссылкой на источник в ГУР МО Украины. По информации источника, Кадыров находится в собственной больнице в Чечне. К нему съехались члены семейного клана, в том числе из других стран.

На фоне болезни значительно активизировался процесс определения кандидатуры преемника лидера Чечни. Среди наиболее вероятных претендентов — глава правительства региона Магомед Даудов, командир полка спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и старший сын Кадырова Ахмат, которого он назначил врио вице-премьера.