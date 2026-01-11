Во время атаки на Венесуэлу США применили мощное звуковое оружие, сообщает The New York Times. По словам венесуэльского военного, сильная звуковая волна вызвала резкую боль, носовые кровотечения и рвоту кровью у находившихся на объекте.

«У всех нас пошла кровь из носа, — сказал охранник Мадуро. — Некоторых рвало кровью. Мы упали на землю, не в силах пошевелиться. Мы даже не могли встать после применения этого звукового оружия — или что это было».

Предположительно, речь идёт о комплексе акустического воздействия LRAD, применённом на максимальной мощности.