Под прикрытием протестов в Иран были завезены террористы, которые поджигали мечети, убивали людей и сеяли хаос. Это не имеет ничего общего с законным выражением недовольства. Протест допустим, а насилие – нет.

Об этом говорится в обращении президента Ирана Масуда Пезешкиана к народу.

Пезешкиан призвал граждан к самоорганизации на местах, чтобы не допустить беспорядков, а молодежь – не поддаваться манипуляциям. Он также обвинил США и Израиль в подстрекательстве и внешнем управлении радикалами.

Пезешкиан выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан. «Мы официально признаём мирные протесты и считаем своим долгом вести диалог с протестующими. Мы готовы встретиться со всеми сторонами, выражающими протест внутри страны», — добавил он.

В завершение он вновь подчеркнул готовность к диалогу: власть должна слышать протест и решать проблемы совместно с обществом.