Доля граждан Украины, не доверяющих НАТО и США, значительно выросла за один год, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Согласно исследованию, в декабре 2024 года недоверие к Североатлантическому альянсу выражали около 25% респондентов, тогда как к концу 2025 года этот показатель достиг 43%.

Еще более заметно увеличился уровень недоверия к США: за год доля украинцев, скептически относящихся к Вашингтону, выросла с 24% до 52%.

Опрос проводился методом телефонного интервью на территориях, находящихся под контролем Киева. В исследовании приняли участие 1001 человек старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.