Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости сместить Каю Каллас с поста верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

По мнению главы словацкого правительства, Европейский союз не способен оперативно реагировать на международные кризисы и фактически лишён собственного мнения о происходящих в мире событиях.

«Скажу это первый раз и вслух: мы должны заменить высокого представителя Европейского союза по международной политике госпожу Каллас», — заявил Роберт Фицо в интервью словацкому телеканалу ТА3.