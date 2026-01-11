Президент Венесуэлы Николас Мадуро, который был похищен в ходе операции США и в настоящее время находится под стражей в Вашингтоне, «хорошо держится». Об этом заявил его сын Николас Мадуро Герра на съезде Единой социалистической партии Венесуэлы.

«Адвокаты нас заверили, что он хорошо держится», — сказал Мадуро Герра.

Он добавил, что похищенный президент передал послание своим сторонникам, в котором сообщил, что с ним всё в порядке и он чувствует себя хорошо, а также призвал своих сторонников «не грустить».