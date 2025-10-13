Сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) обнаружили несоответствия в биологически активных пищевых добавках (БАД) компании Inalme s.r.l., импортированных из Италии ООО NES Group.

Как сообщили в АПБА, из партии БАДов под торговой маркой «Sun Drops раствор-капли для приема внутрь 30 мл» общим количеством 1 011 штук были отобраны пробы. Установлено, что продукция не соответствует требованиям нормативных документов. На основании соответствующего решения партия продукции была уничтожена.