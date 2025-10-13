Семья бывшего спикера Милли Меджлиса Расула Гулиева впервые за 30 лет посетила Баку.

О визите сообщила его дочь Ханум Ханна. По её словам, семья начала поездку с посещения Аллеи почётного захоронения, где почтила память Гейдара и Зарифы Алиевых, а также Аллеи шехидов.

«Наша столица ничем не уступает ведущим столицам мира. Выражаем глубокую благодарность прежде всего нашему победоносному Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву, а также всем, кто приложил усилия. Отдельная признательность за проявленное гостеприимство. Мы гордимся тем, что мы — азербайджанцы», — отметила Ханум Ханна.