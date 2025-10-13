В Огузском районе произошла автоавария со смертельным исходом.

Как сообщает АПА, около 20:00 на участке автодороги Падар – Беюк Сёюдлю – Гарабулаг – Чалдаш, недалеко от села Падар, автомобиль BMW потерял управление и врезался в дерево.

После столкновения машина загорелась. Для ликвидации возгорания на место были привлечены сотрудники Огузской районной государственной пожарной охраны и спасатели Габалинского района.

После тушения пожара в салоне автомобиля было обнаружено тело пассажира — 21-летнего жителя села Падар Равана Агасаф оглу Мирзоева. Тело было извлечено и передано по назначению.

По факту ДТП проводится расследование.