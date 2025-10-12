В Гаджигабульском районе Азербайджана произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков, сообщает АПА.

Авария случилась на участке трассы Баку — Газах, проходящем через сёла Гарас и Падар. Грузовик «Mercedes Atego», принадлежащий ЗАО «AzəriMed», столкнулся с КамАЗом, двигающимся впереди.

В результате происшествия водитель «Mercedes Atego», житель Баку Садыгов Садыг Васиф оглу (1994 г.р.) погиб на месте, а пассажир, житель Геранбойского района Асанов Аслан Микаил оглу (1987 г.р.), был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту аварии проводится расследование.