Государственное агентство занятости, находящееся в подчинении министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана предоставило 20 семьям, переселившимся в Агдеринский, Джебраильский, Лачинский и Зангиланский районы, товары и материалы по программе самозанятости.

За счет выданных активов жители создали малые предприятия по направлениям мужская парикмахерская, автослесарное дело, производство мучных изделий, небольшой швейный цех, женский салон красоты, овцеводство, козоводство, пчеловодство и другие виды деятельности.

Около 500 жителей, переселенных на родные земли по программе «Великое возвращение», уже создали собственные небольшие семейные фермы в рамках программы самозанятости.