Диагностика и лечение психических и поведенческих расстройств, вызванных употреблением алкоголя, осуществляется за счёт обязательного медицинского страхования. В Агентстве по обязательному медицинскому страхованию заявили, что лечение алкоголизма покрывается страховкой, сообщает Minval.

В рамка Всемирного дня психического здоровья в ведомстве отметили, что одной из актуальных тем, негативно влияющих на психическое здоровье, является профилактика психических расстройств, вызванных алкоголем.

Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), около 400 миллионов человек во всём мире страдают от расстройств, связанных с употреблением алкоголя и наркотиков, из них 209 миллионов — от психических и поведенческих нарушений, вызванных алкогольной зависимостью. Исследования показывают, что алкоголь оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушая нормальную работу нейронов и химический баланс мозга, что приводит к депрессии, тревожности, нарушениям сна, изменениям личности и другим расстройствам. Примерно 45–50% людей, страдающих алкогольной зависимостью, на определённом этапе жизни сталкиваются с серьёзными психическими нарушениями.

Психологическое воздействие алкоголя сказывается не только на эмоциональном состоянии человека, но и на его социальных отношениях и трудоспособности. Поэтому во многих странах, включая Азербайджан, диагностика и лечение таких пациентов включены в систему обязательного медицинского страхования. Психические и поведенческие расстройства алкогольного происхождения возникают из-за длительного или чрезмерного употребления алкоголя, вызывающего серьёзные нарушения работы мозга и нервной системы. Такие состояния проявляются ослаблением памяти и мышления, эмоциональной нестабильностью, агрессивным поведением, нарушением сна, галлюцинациями, депрессией и другими симптомами.

В рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования предоставляются следующие виды помощи при алкогольных психических расстройствах: амбулаторное обследование и консультация психиатра, первичная диагностика, психологическая оценка, а при необходимости — стационарное лечение. Во время стационарного лечения пациенты получают симптоматическую и медикаментозную терапию, процедуры детоксикации и постоянный медицинский контроль — всё это покрывается за счёт обязательного медицинского страхования.

На диагностическом этапе применяются современные лабораторные и инструментальные методы обследования: общий и биохимический анализ крови, оценка электролитного баланса и функций печени, неврологическое обследование, ЭЭГ (электроэнцефалография) и др. На основе результатов психиатр составляет индивидуальный план лечения.

Цель терапии — стабилизировать состояние пациента, уменьшить физиологические и психологические эффекты зависимости, а также предотвратить повторное употребление алкоголя. Назначаются диуретики, седативные препараты, витамины и минералы, антидепрессанты, а также проводится психотерапевтическая поддержка.