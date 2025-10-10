Директор средней школы №201 города Баку Афаг Алиева освобождена от занимаемой должности. Как сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию (MÜTDA), соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Эшги Багиров. Причиной увольнения названы выявленные недостатки в работе.

Ранее в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой, предположительно, Афаг Алиева угрожает учительнице школы Лале Шафагетовой с целью вынудить ее дать ложные свидетельства против бывшего заместителя директора Светланы Гусейновой.