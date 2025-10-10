Пресечена попытка контрабанды бриллиантов через таможенную границу. Государственный таможенный комитет сообщает, что в результате мероприятий, проведённых сотрудниками Главного таможенного управления воздушного транспорта, была предотвращена попытка незаконного провоза бриллиантов через таможенную границу.

Был проведён досмотр ручной клади двух граждан, прибывших рейсом Дубай–Баку.

В ходе проверки в сумке от ноутбука одного из пассажиров внутри упаковки от наушников были обнаружены скрытые от таможенного контроля бриллианты общей массой 120,49 карата. В чемодане другого лица были найдены сертификаты на эти камни и полиэтиленовые пакеты. По факту ведётся расследование.