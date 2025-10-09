Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) ввело временные ограничения на ввоз ряда товаров в страну в связи с обнаружением случаев инфекционных заболеваний животных в ряде стран-экспортеров.

Согласно информации Всемирной организации по охране здоровья животных (ВООЗЖ), в регионах Поуис и Монмутшир (Уэльс, Великобритания и Северная Ирландия) зарегистрировано заболевание блутанг, в Каталонии (Испания) — нодулярный дерматит, в Тюрингии (Германия), Ардебиле (Иран), Хасково (Болгария), Южной Дании и Дренте (Нидерланды) — высокопатогенный птичий грипп.

На основании официальных данных и Кодекса здоровья наземных животных ВООЗЖ, с целью защиты территории республики от этих инфекций АПБА приняло решение о временном ограничении импорта соответствующих товаров.

Одновременно направлено обращение в Государственный таможенный комитет для принятия необходимых мер контроля.