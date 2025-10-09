В Азербайджан придут новые европейские бренды одежды. Об этом Minval сообщил председатель правления Азербайджанской ассоциации импортеров розничной одежды (AFRA) Фарид Новрузи. В ближайшие месяцы есть вероятность прихода в Азербайджан ряда марок.

«Я не могу назвать марки, поскольку это является коммерческой тайной. Дождемся подписания контрактов, но сюрпризы будут»,- сказал собеседник.

Между тем он прокомментировал фактор снижения импорта одежды из Турции. По его словам, из-за стабилизации курса доллара на протяжении последнего года потребителям стало невыгодно покупать одежду онлайн из Турции. Обычно наиболее выгодные покупки совершаются во время колебаний валютного курса. В настоящее время покупатели всё чаще делают заказы через международные платформы электронной коммерции.

«Мы, как ассоциация, поднимаем этот вопрос, поскольку выход иностранных платформ на местный рынок негативно сказывается на отечественных онлайн-магазинах — у них падают продажи. Азербайджанские предприниматели, помимо НДС, вынуждены платить и таможенные пошлины, из-за чего цены на одежду внутри страны выше», — пояснил он.

В то же время при онлайн-покупках из-за рубежа на сумму до 300 долларов США потребители освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС. В результате товары зарубежных платформ оказываются значительно дешевле, что делает конкуренцию с ними практически невозможной.

«Это вынуждает многих местных предпринимателей сворачивать торговлю одеждой и переходить в другие сферы бизнеса», — подчеркнул глава ассоциации.

В перспективе выход из сложившейся ситуации, по мнению Новрузи, заключается в предоставлении местным предпринимателям налоговых послаблений в сфере электронной торговли. Больше всего онлайн-покупки с зарубежных сайтов наносят удар по сегменту масс-маркета. Одним из последствий этого стала приостановка деятельности бренда Defacto в Азербайджане.

«Покупатели приходили в магазины, примеряли одежду, фотографировали бирки, а затем заказывали тот же товар на зарубежных онлайн-платформах по более низкой цене. В любом случае у потребителя остаётся возможность сделать заказ онлайн — и уже через три дня товар доставляют прямо по адресу», — отметил Новрузи.

Подобная практика почти не встречается среди покупателей премиум-сегмента, а в категории luxury и вовсе отсутствует. Основной удар приходится именно на массовый рынок — бренды категории C-класса, где цена имеет решающее значение для потребителя.