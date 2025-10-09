В службу «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме, расположенном на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку.

Как сообщили в министерстве, на место происшествия незамедлительно были направлены силы Государственной службы противопожарной охраны МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте было установлено, что в кухне частного жилого дома, предположительно из-за утечки газа, произошел взрыв без последующего возгорания.

В результате взрывной волны дому был нанесен ущерб, один человек получил травмы различной степени тяжести. Сотрудники МЧС провели необходимые меры безопасности на месте происшествия. По факту ведется расследование соответствующими структурами.