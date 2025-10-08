Вспышка ящура зафиксирована среди животных в различных регионах страны. Фермеры массово сообщают о случаях заражения крупного рогатого скота. Подтверждением этого служат многочисленные кадры, снятые на отдельных фермерских хозяйствах.

На днях очередное сообщение о заражении поступило из Джалилабадского района. В частности, заболевание распространилось в селах Сархадабад и Адналы. По словам местных жителей, больше всего случаев заражения наблюдается в фермерских хозяйствах, занимающихся продажей животных.

Эта новость встревожила население, опасающееся, что на рынки может поступать мясо больных животных. В связи с этим в последние дни все меньше людей посещают мясные лавки.

Отметим, что ящур — это острое, чрезвычайно заразное вирусное заболевание парнокопытных животных (крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и др.), характеризующееся лихорадкой и афтозными высыпаниями (пузырьками и язвочками) на слизистых оболочках и коже. Болезнь также может передаваться человеку. У людей патология проявляется сильной интоксикацией организма и появлением болезненных изъязвлений на слизистых оболочках различных участков тела. Пузырчато-язвенные высыпания могут возникать также на коже между пальцами и вокруг ногтей.

Вспышка ящура представляет серьезную угрозу сельскому хозяйству, вызывая снижение продуктивности скота и приводя к торговым ограничениям.

Между тем владельцы мясных лавок утверждают, что продают мясо исключительно здоровых животных, прошедших строгую ветеринарную проверку. В беседе с Minval.az эксперт в области пищевой безопасности Мехсети Гусейнова отметила, что при покупке продуктов животного происхождения необходимо выбирать только проверенные торговые точки — там, где известен производитель и имеются сертификаты качества.

Особое внимание, по её словам, следует уделять наличию ветеринарных сертификатов при покупке мясной и молочной продукции. В противном случае существует риск заражения вирусами и бактериями, содержащимися в продуктах животного происхождения.

«Несмотря на то, что во многих фермерских хозяйствах животных вакцинируют против ящура, в определённые сезоны это заболевание наносит серьёзный ущерб. Порой больных животных употребляют в пищу. Поэтому проводится санитарный убой заражённых животных, мясо которых может использоваться для производства продукции, подлежащей термической обработке», — пояснила эксперт.

Гусейнова не рекомендует потребителям «гнаться» за дешёвым мясом неизвестного происхождения. По её словам, лучше всего приобретать мясо в официальных пунктах продажи, где действует строгий контроль со стороны Агентства пищевой безопасности, и исключены случаи реализации мяса больных животных. Агентство с целью защиты здоровья населения проводит регулярные мониторинги.

Согласно закону АР «О ветеринарии», во всех местах производства, хранения, переработки и продажи мяса и других продуктов животного происхождения обязателен ветеринарный контроль. К реализации допускаются только те продукты, которые прошли ветеринарно-санитарную экспертизу и признаны безопасными для здоровья. Мясо и другие продукты животного происхождения могут поступать только из хозяйств, где животные здоровы и нет инфекционных заболеваний.

Согласно законодательству, убой животных должен проводиться исключительно на бойнях, зарегистрированных в Агентстве пищевой безопасности и отвечающих санитарным требованиям. Незаконный убой вне таких пунктов представляет серьёзный риск для здоровья людей. Агентство призывает граждан покупать мясо и другие продукты животного происхождения только при наличии ветеринарных документов, подтверждающих их безопасность и происхождение от здоровых животных.

Эксперт также советует подвергать мясо длительной термической обработке, чтобы минимизировать риск заражения. Такое мясо должно вариться при максимальной температуре несколько часов. При этом, как подчеркнула Гусейнова, хотя ящур передаётся от животных к человеку, однако случаев передачи инфекции от человека к человеку не зарегистрировано.

По данным, предоставленным Центром по контролю за особо опасными инфекциями Министерства здравоохранения Азербайджана, за последние месяцы и в целом за последние 30 лет в стране не зафиксировано ни одного подтверждённого случая заболевания ящуром у людей. Подобные случаи встречаются крайне редко, сказали в ведомстве.