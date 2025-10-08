Азербайджанский инвестиционный холдинг и инвестиционное учреждение Омана подписали акционерное соглашение о создании Фонда прямых инвестиций на $200 млн.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети X.

Документ подписан в рамках рабочего визита министра в Оман.

«Деятельность фонда будет способствовать укреплению двустороннего инвестиционного сотрудничества, внесет вклад в экономическое развитие наших стран путем реализации стратегических инвестиционных проектов в различных областях, таких как пищевая промышленность, здравоохранение, возобновляемая энергетика, потребительские товары и логистика в Азербайджане, Омане, Центральной Азии и других странах», — написал министр.