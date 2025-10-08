Премьер-министры Азербайджана и Армении Али Асадов и Никол Пашинян примут участие в официальной церемонии открытия и диалоге высокого уровня «Тбилисского форума Шелкового пути».

Об этом сообщает Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Отмечается, что премьер-министры Азербайджана, Грузии и Армении обратится к участникам форума с приветственным словом.

По информации ведомства, форум пройдёт 22–23 октября в пятый раз и соберёт около 2000 делегатов.

«Тбилисский форум «Шёлковый путь» уже утвердился как международная платформа высокого уровня — как для диалога между правительствами различных стран, так и для многостороннего сотрудничества между государствами, международными организациями и бизнесом», — отмечается в сообщении.

На мероприятии, помимо премьер-министров, присутствовать будут высокопоставленные политики, представители бизнес-сектора и международных организаций, премьер-министры и вице-премьеры стран региона, отраслевые министры, руководители ведущих мировых компаний и международных финансовых институтов, а также эксперты международного уровня.

В ходе панельных сессий форума будут рассмотрены такие важные направления, как международная торговля и существующие вызовы, транспорт и логистика, развитие Среднего коридора, энергетика, цифровая трансформация и другие темы. Отдельная панельная сессия будет посвящена инвестиционному климату и возможностям Грузии.