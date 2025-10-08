В аэропорту Перми у пассажира рейса из Баку изъяли более 400 граммов растения, содержащего наркотическое вещество, сообщает пресс-служба Пермской таможни.

«В аэропорту „Большое Савино“ задержан пассажир из Азербайджана, в багаже которого обнаружено наркосодержащее растение. Мужчина следовал рейсом „Баку—Пермь“ и прошел таможенный контроль по „зеленому коридору“, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. При досмотре в его багаже нашли растительную массу. Экспертиза показала, что это части растения Гармала обыкновенная весом 405 граммов, содержащие наркотическое средство гармин. (в Азербайджане эта трава называется узерлик, ее жгут от сглаза — ред.). Данное вещество включено в перечень контролируемых в России», — рассказали в таможенной службе.

Пассажир пояснил, что приобрел растение для личного использования. Однако по данному факту Пермской таможней возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств в крупном размере.