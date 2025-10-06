В Актау прошел Международный кинофестиваль стран тюркского мира «Қорқыт ата», организованный при поддержке Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ).

Пресс-служба Министерства культуры и информации Республики Казахстан сообщила, что в программу фестиваля вошли 47 фильмов, оцененных международным жюри в различных жанрах.

Приз за «Лучший сценарий» получил Талех Юзбеков из Азербайджана за работу над фильмом May be. В категории «Лучший актер» победу одержал Парвиз Мамедрзаев, также из Азербайджана, за роль в фильме Oil.