Венгрия предлагает Евросоюзу и России провести переговоры, посвященные формированию будущей системы европейской безопасности.

Об этом в интервью венгерскому журналу Hetek заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Нам нужно вести переговоры не об Украине: это важный, но не самый важный вопрос», – добавил Орбан.

Он отметил, что текущая ситуация, при которой часть украинской территории находится под контролем России, а остальная Украина существует исключительно благодаря западной поддержке, требует дипломатического решения, поскольку такая ситуация не может продолжаться бесконечно.

«Война должна закончиться не только прекращением огня, но и достижением всеобщего урегулирования, гарантирующего каждой стороне безопасность в долгосрочной перспективе», – подчеркнул премьер-министр.