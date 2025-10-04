Сегодня в Джебраиле проходят праздничные мероприятия, приуроченные к Дню города. Празднование началось с фото- и интерактивной выставки, посвященной истории и культурному наследию города. Для детей организованы развлекательные игры и интерактивные зоны.

В продолжение программы деятели искусства представили концертные номера, создавая праздничную атмосферу для всех участников.

Напомним, что Джебраил был освобожден 4 октября 2020 года в ходе 44-дневной Отечественной войны. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от 31 июля 2023 года «Об учреждении дней городов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики», 4 октября ежегодно отмечается как День Джебраила.