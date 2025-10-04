За январь–сентябрь 2025 года Азербайджан закупил у Турции фруктов и овощей на $15,87 млн — это на 9,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Совет экспортеров Турции.

Только в сентябре объём поставок составил $1,77 млн, что также ниже прошлогоднего показателя на 5,7%, передаёт Report.

В целом экспорт турецкой плодоовощной продукции за девять месяцев снизился на 2,8% и составил $1,9 млрд. В сентябре падение оказалось минимальным — всего 0,1%, до $226,7 млн.

Основными потребителями турецких овощей и фруктов остаются США ($270 млн, спад на 13,3%), Германия ($255,3 млн, -4,5%) и Великобритания ($136,1 млн, -0,1%).