В TƏBİB рассказали о смерти экс-министра здравоохранения Огтая Ширалиева.

Отмечено, что 3 октября примерно в 17:30 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило обращение.

На адрес вызова была направлена бригада скорой помощи. Сотрудники скорой помощи зафиксировали факт смерти бывшего министра до приезда врача.

19:37 Скончался экс-министр здравоохранения Азербайджана Огтай Ширалиев.

Согласно информации, он скончался сегодня в возрасте 75 лет в своем доме в поселке Шувелян Хазарского района, сообщает Report.