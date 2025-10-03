Азербайджанские криптошахтеры просят узаконить их деятельность, либо они и дальше будут прятаться на заводах. Майнеры требуют от Государственной налоговой службы присвоить их деятельности налоговый код, чтобы избежать проблем с правоохранительными органами. Как заявил Minval эксперт в области цифровой валюты Эльнур Гулиев, майнеры неоднократно встречались с чиновниками, однако никакого результата пока нет. Криптодобытчики опасаются, что правоохранительные органы могут привлечь их к ответственности за незаконную деятельность на территории страны. Вот почему майнеры стараются «не светиться». Это также является причиной, по которой в стране нет статистики владельцев майнинговых ферм, но таковые в стране есть и их немало, говорит собеседник.

По его словам, в основном в Азербайджане криптовалюту добывают майнеры-любители. Для этого они используют оборудование, преимущественно привезенное из Китая. Дело в том, что в Китае в 2021 году, после введенного официального запрета на добычу криптовалюты, скопилось очень много нового и подержанного оборудования. Оттуда в нашу страну везут различные виды майнинговой аппаратуры. На азербайджанском рынке через определенных продавцов можно найти как новые, так и бывшие в употреблении майнеры (ASIC) и GPU-оборудование. Стоит оно около $1500 до $3500. Цены меняются еще и в зависимости от КПД. То есть, чем больше его использовали, тем меньше оно майнит.

Эксперт говорит, что компоненты Antminer/ASIC и видеокарты можно найти на местных сайтах электронной коммерции и в специализированных магазинах. В некоторых случаях эту технику для личного пользования также можно заказать из Китая под названием «вычислительное оборудование» через онлайн-платформы или международных дистрибьюторов.

В отличие от майнинга, импорт майнингового оборудования является легальным. Закупка оформляется в соответствии с таможенными правилами Азербайджана, то есть требуются контракт импорта, таможенная декларация, счет-фактура и другие документы. Таможенные нормы применяются в зависимости от типа оборудования; завоз некоторого промышленного оборудования может иметь особые льготы или нулевые пошлины, но специальной привилегии или исключений для майнингового оборудования нет. Это означает, что оборудование можно растаможить, но для этого требуется надлежащая документация и таможенный код. Если имеются дополнительные разрешения или ограничения (товары двойного назначения или товары, имеющие отношение к национальной безопасности), следует ознакомиться со списком Таможенного комитета.

Гулиев утверждает, что преимущественно в Азербайджане добывают Bitcoin. Содержание и обслуживание подобной «шахты» — очень затратное дело. Нужно иметь не только технику, но также и постоянный источник электроэнергии, причем в больших мощностях.

То, сколько электричества потребляет майнинг-ферма в месяц, зависит от разновидностей монет, которые она добывает. Например, чтобы в 2025 году добыть в одиночку 1 Bitcoin (SHA-256), требуется 266 тысяч кВт. А для добычи одной монеты Ethereum (Ethash) достаточно 1279,2 кВт. 9 кВт требуется для добычи одной монеты DASH. А для майнинга 1 Dogecoin — менее 0,48 кВт.

Чтобы не засветиться, майнеры договариваются с небольшими предприятиями и размещают свое оборудование на производственной территории. Так, криптошахтеры прячутся, а по показателям счетов за электричество, например, небольшого завода, никто не заподозрит, что там колотят капитал, делают настоящие миллионы.

«Небольшим соломайнерам потребуется около 1,5 года, чтобы они смогли получить один Bitcoin. Более крупные инвесторы зарабатывают $1,3 млн в месяц», — утверждает эксперт в области цифровой валюты.

Таким образом, отсутствие механизмов правового регулирования вынуждает майнеров прятаться и скрывать свои доходы. Во многих странах уже легализовали деятельность майнеров. Например, Казахстан с 2020 года является одним из мировых лидеров майнинга криптовалют. Уже в 2021 году он занимал второе место после США (35,4%) по майнингу криптовалюты Bitcoin с долей 18,1% в общем объеме. Данная тенденция является следствием сравнительно дешевой стоимости электроэнергии и законодательного признания деятельности по цифровому майнингу. Для сведения необходимо отметить, что с 1 января 2022 года в Казахстане действует налог на цифровой майнинг. Ставка налога – 1 тенге за 1 киловатт-час электроэнергии, потребляемой при цифровом майнинге.