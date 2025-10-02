Нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией является важным элементом стабильности на Южном Кавказе, заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в Копенгагене.

«Установление мира на Южном Кавказе — это действительно важный шаг, достигнутый между Арменией и Азербайджаном. Этот шаг позволяет добиться спокойствия и стабильности на Южном Кавказе и является единственным способом создать позитивные перспективы для населения всего региона», — отметил он в беседе с журналистами.

Берсе подчеркнул, что посетил все три страны Южного Кавказа в качестве генерального секретаря Совета Европы и регулярно контактирует с различными сторонами региона, который является важным для всей Европы.

Он также прокомментировал встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях 80-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке: «Мы работаем вместе. Встреча прошла хорошо, это была интересная встреча и обмен информацией».