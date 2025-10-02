Компания Sony PlayStation отметит своё 30-летие серией особых продуктов, среди которых наибольший интерес вызвали лимитированные кроссовки PlayStation × Reebok 30th Anniversary. Об этом сообщает издание Press Start.

Коллекция состоит из трёх моделей — InstaPump Fury ’94 (только для Японии), Pump Omni Zone II (для США) и Workout Plus (для Великобритании). Каждая пара поставляется в коробке, стилизованной под оригинальную консоль PlayStation 1, а в дизайне кроссовок использованы элементы, отсылающие к культовой приставке, включая «кабель» от геймпада, служащий элементом шнуровки.

Помимо обуви, Sony представила коллекционное издание книги «PlayStation: The First 30 Years». Этот 400-страничный том в твёрдом переплёте содержит редкие фотографии и архивные материалы, раскрывающие историю бренда.

Стоимость и дата выхода юбилейной коллекции пока не раскрываются.