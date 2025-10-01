Операторы железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии договорились о введении единого долгосрочного тарифа на весь Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, Средний коридор).

Как сообщает пресс-служба АО НК «Казахстан темир жолы» (КТЖ), соответствующее решение закреплено в «Плане мероприятий по устранению «узких мест» на ТМТМ», который подписали КТЖ, ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и АО «Грузинская железная дорога» в Алматы в рамках VII Международного транспортно-логистического бизнес-форума New Silk Way.

В числе приоритетов плана — установление единого долгосрочного тарифа по всему маршруту и увеличение его пропускной способности.

«Стороны договорились совместно координировать действия по развитию портовой, железнодорожной и логистической инфраструктуры, устранению узких мест и цифровизации процедур», — подчеркнули в КТЖ.